В Новосибирске на Шлюзе погиб 60-летний мужчина, упав в воду

Тело мужчины подняли из воды спасатели. Фото: Предоставлено отделом ГО и ЧС по Советскому району
60-летний новосибирец погиб около шлюзового канала. Вместе с супругой он сидел на бетонных плитах около воды.
– С собой у них был алкоголь. Немного выпили, и мужчина задремал. Во сне скатился с бетонной плиты в воду. Проснулся, но выбраться на сушу уже не смог. В 22.30 его тело достали водолазы, – рассказал изданию «Навигатор» начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.
Купаться разрешено только на официально открытых пляжах. В Советском районе это пляж «Звезда» и четыре пляжа в парке «У моря Обского».
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