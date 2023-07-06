«Чужой человек взял его телефон»: под Новосибирском механик со шрамом пропал при загадочных обстоятельствах

Родные ищут мужчину с 30 апреля. Фото: Предоставлено родственниками

Механик из Искитима Виталий Доргушев пропал два месяца назад, больше недели его ищет полиция. Родственники рассказали КП-Новосибирск приметы мужчины:

- Пропал Доргушев Виталий Александрович, 30 лет. Днем 30 апреля вышел из дома на улице Индустриальный микрорайон,18. Сказал, что пошел к другу в свой выходной и больше на связь не выходил. Его все ждут – начальство, родители, бывшая жена помогает искать. С 27 июня мы подали повторное заявление в полицию после отказа, его приняли в работу, – сообщила КП-Новосибирск родственница пропавшего.

Виталий ростом около 180 см, волосы светлые, короткие, голубые глаза. Был одет в светло-синие джинсы, желто-черную ветровку, черные кроссовки.

Особые приметы: на правой руке наложена шина, есть шрам. На правой щеке небольшой шрам.

- Виталий был в разводе, но депрессией не страдал. На работе все было хорошо, никто ему не угрожал. Недавно в его аккаунт в «Одноклассниках» заходил другой человек, на сообщения не отвечал. Мы так думаем, что телефон Виталия забрали, – сообщила родственница.

Уважаемые читатели! Если вы знаете информацию о местонахождении Виталия Доргущева – сообщите по телефону 112 или обратитесь в отдел полиции Искитимского района.

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