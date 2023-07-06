Боеприпас времен ВОВ нашли на улице Восход в Новосибирске

На улице Восход в Новосибирске нашли боеприпас времен ВОВ. Фото: Евгения ГУСЕВА

На улице Восход в Новосибирске нашли боеприпас времен ВОВ. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил КП-Новосибирск осведомленный источник.

− Сегодня на закрытую территорию по улице Восход вызвали пожарников. Нашелся боеприпас, ждут саперов, − рассказал КП-Новосибирск источник.

Оказалось, что это мина времен Великой Отечественной войны.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в Росгвардию, там пообещали уточнить информацию.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жители микрорайона Снегири в Новосибирске нашли противотанковую мину.

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