Боеприпас времен ВОВ нашли на улице Восход в Новосибирске

На улице Восход в Новосибирске нашли боеприпас времен ВОВ.
Фото: Евгения ГУСЕВА
На улице Восход в Новосибирске нашли боеприпас времен ВОВ. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил КП-Новосибирск осведомленный источник.
− Сегодня на закрытую территорию по улице Восход вызвали пожарников. Нашелся боеприпас, ждут саперов, − рассказал КП-Новосибирск источник.
Оказалось, что это мина времен Великой Отечественной войны.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в Росгвардию, там пообещали уточнить информацию.
Ранее КП-Новосибирск писала, что жители микрорайона Снегири в Новосибирске нашли противотанковую мину.
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