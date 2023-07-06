В Республике Алтай мотоциклист насмерть сбил 55-летнюю женщину

Пострадавшую забрала скорая, однако довезти ее до больницы не успели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Горно-Алтайске мотоциклист насмерть сбил 55-летнюю женщину. ДТП произошло днем 4 июля.

31-летний местный житель двигался на мотоцикле Yamaha. Около дома № 74 по улице Социалистической он наехал на женщину-пешехода. Сибирячка пересекала проезжую часть не по «зебре».

Пострадавшую забрала скорая, однако довезти ее до больницы не успели – она скончалась в машине. После наезда мужчина покинул место ДТП, пишет «Толк» со ссылкой на региональное МВД.

Позже мотоциклиста разыскали. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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