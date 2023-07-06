Под Новосибирском похоронят учительницу, которую до смерти забил муж на Алтае

Педагога до смерти избил муж-ревнивец. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА / соцсети

В четверг, 6 июля, в Черепаново похоронят учительницу, которую до смерти забил муж на Алтае. Об этом сообщили в местной школе № 5, где работала женщина.

Церемония прощания началась в 12:00 по адресу улица Цыцаркина, 51А/3. В школе отметили, что сибирячка была талантливым педагогом и светлым человеком. Ее любили и коллеги, и ученики.

− В памяти всех, кто знал эту светлую женщину, она останется профессионалом с большой буквы, любящей матерью и красивой женщиной. Нам будет не хватать этого жизнерадостного человека, − отметили в публикации.

Напомним, женщина вместе с мужем отправилась на базу отдыха в Республику Алтай. 3 июля супруги весело проводили время вместе со знакомыми. В какой-то момент мужчина приревновал жену к приятелю и набросился на нее с кулаками. Он бил ее руками и ногами, от полученных травм учительница скончалась.

Мужчину арестовали и отправили в СИЗО. Он признал свою вину.

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