На станции Сокур сошли с рельсов тепловоз и вагон с бензином. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В четверг, 6 июля, на станции Сокур в Новосибирской области сошли с рельсов тепловоз и вагон с бензином. Инцидент произошел примерно в шесть часов утра.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сход допустили при проведении маневровых работ. В ЧП обошлось без опрокидывания.

− В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено, − сообщили в ведомстве.

Новосибирская транспортная прокуратура выясняет, при каких обстоятельствах произошло ЧП на железной дороге.

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