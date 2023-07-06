«Ушли из дома и не хотят возвращаться»: в Новосибирске две девочки обратились за помощью к детскому омбудсмену

Одна из девочек сбежала в Новосибирскую область из другого региона. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уполномоченная по Правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила о двух девочках, которые обратились к ней за помощью. Сейчас они находятся в детском реабилитационном центре.

— У одной девчушки затяжной конфликт в семье. Ушла из дома и не хочет возвращаться к родителям. Вторая девочка самостоятельно прибыла в Новосибирск из другого региона. О возвращении домой не думает. Моя задача помочь девчонкам, защитить их, чтобы они почувствовали опору, смогли продолжить образование, с учетом их мнений и желаний, — написала Болтенко в своем Telegram-канале.

Проблему девочек также будут решать специалисты министерств труда и соцразвития.

Напомним, 2 июля из лагеря под Новосибирска сбегали две девочки14 и 17 лет. Их нашли на следующий день, обе состоят на учете в ПДН.

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