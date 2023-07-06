В городе Обь Новосибирской области пропал 50-летний мужчина в бирюзовой футболке. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Оби Новосибирской области пропал Николаев Андрей Владимирович. О местонахождении 50-летнего мужчины неизвестно с 3 июля 2023 года.

– Пропал 3 июля 2023 года, крайний раз выходил на связь с родными вечером. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети. Группа прозвона осуществляет обзвон медицинских учреждений, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт НСО».

В отряде также назвали приметы исчезнувшего сибиряка. Его рост 178 см, у мужчины среднее телосложение. Серые глаза и русые волосы.

В день пропажи был одет в черную спортивную кофту, черные спортивные штаны, бирюзовую футболку, темно-коричневые плетеные кожаные сандалии.

Если вам известно местонахождение Андрея Владимировича, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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