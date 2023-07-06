На Алтае девушка перевела 600 тысяч рублей мошенникам

Из мошенников сельчанка лишилась накоплений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26-летняя жительница Завьяловского района Алтайского края перевела более 600 тысяч рублей на «безопасный счет».

— Ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности и предложил обезопасить свои деньги от кражи. Девушка послушалась его указаний, после этого все ее денежные средства были списаны. В итоге сельчанка осталась без денег и обратилась в полицию, — рассказывает издание Amic.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Злоумышленников ищут. А полиция напоминает еще раз, что не нужно сообщать неизвестным свои данные, данные банковской карты, называть коды и пароли в СМС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер