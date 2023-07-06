Выплаты по нацпроекту «Демография» получили новосибирские семьи. Фото: Антон ФОКИН

Более 100 тысяч семей Новосибирской области пользуются многими мерами государственной поддержки, которые предоставляет правительство региона. Среди них – областной семейный капитал, пособие при рождении ребенка, социальные сервисы и другие. Об этом сообщает региональное правительство.

О том, какие меры поддержки семей с детьми действуют в регионе, рассказали на пресс-конференции 5 июля представители министерства труда и социального развития Новосибирской области.

По словам замначальника управления организации социальных выплат министерства Дмитрий Радич, в регионе сформирована комплексная система мер финансовой поддержки семей с детьми разных возрастных категорий, в том числе в рамках национального проекта «Демография».

– Сегодня более 100 тысяч семей с детьми получают выплаты, еще порядка 120 тысяч семей с детьми получают пособия по линии Социального фонда, – подчеркнул Дмитрий Радич. – Общий объем финансирования мер поддержки семей с детьми в 2023 году составляет порядка 20 млрд рублей. Среди наиболее востребованных мер поддержки – областной семейный капитал, сумма которого в 2023 году составляет порядка 140 тысяч рублей. Средствами уже распорядились более 37 тысяч многодетных семей. Как правило, сертификат используют на улучшение жилищных условий и покупку автотранспорта, а также на обучение детей в образовательных учреждениях региона. Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Демография», в Новосибирской области семьям с детьми предоставляется единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. Размер пособия составляет на первого ребенка 6 600 рублей, на второго – 13 200 рублей, на третьего и последующих –19 800 рублей. С начала 2023 года единовременное пособие получили уже 6 тысяч семей. Создание и развитие сети социальных сервисов осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области», а также проектной деятельности регионального минтруда и соцразвития и организаций социального обслуживания. За последние три года в регионе создали свыше 100 площадок. Все они служат для оказания помощи семьям с детьми в различных жизненных обстоятельствах. Речь идет о социальных платформах, службах, центрах, кабинетах, мастерских, интерактивных площадках. Также в Новосибирской области сформирована и действует региональная перманентная модель сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ от рождения до раннего юношества. Для ребят с особенностями здоровья и их родителей работают отделения и службы ранней помощи, школы раннего развития; пункты проката развивающего и реабилитационного оборудования; службы реабилитации на дому; площадки для семейной реабилитации; группы кратковременного и дневного пребывания детей; центры дневного пребывания для подростков с инвалидностью, а также школы обучения родителей.

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