В Новосибирске осужденному продлили срок на 4,5 года за пропаганду запрещенного в России движения

арестанту дали еще 4,5 года колонии строгого режима. Фото: Пресс-служба ФСБ.
27-летний заключенный из новосибирской колонии №3 мог бы выйти на свободу раньше, если бы не занялся экстремистской деятельностью. Прямо в колонии он пропагандировал запрещенное в России движение «АУЕ»
— Первомайский районный суд Новосибирска признал этого гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии строго режима, — сообщили в пресс-службе ФСБ по Новосибирской области.
До этого мужчина отбывал наказание за кражу и разбой.
Напомним, в июне в Новосибирске ФСБ задержала осужденного прямо в колонии за похожее преступление.
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