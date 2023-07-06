В Новосибирской области сотни точек торгуют контрафактными молоком и водой

В Новосибирской области выявили сотни точек, которые торгуют контрафактными молоком и водой. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Новосибирской области выявили сотни точек, которые торгуют контрафактными молоком и водой. 59 таких магазинов расположены на территории Новосибирска.

− В Новосибирской области выявили 340 участников оборота упакованной воды и 177 участников оборота молочной продукции, осуществляющих розничную торговлю и незарегистрированных в информационной системе мониторинга, − пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на экспертов «Общественной потребительской инициативы».

Активисты написали письмо губернатору региона Андрею Травникову и сообщили, где расположены эти точки. Они попросили зарегистрировать торговцев в системе маркировки товаров.

Эксперты напомнили об опасности употребления контрафакта. От молока и прочей кисломолочной продукции можно подхватить кишечную инфекцию.

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