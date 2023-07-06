В первом полугодии выдачи автокредитов в Сибири составили 4,4 млрд рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего с начала года банк оформил 4,4 тысяч автокредитов на сумму около 4,4 млрд рублей, в 2,6 раза «обогнав» результат первого полугодия 2022 года. Регионами-лидерами в Сибири по объему выданных ВТБ средств в июне стали Красноярский край (более 392 млн рублей), Новосибирская область (свыше 254 млн рублей), а также Иркутская область (более 252 млн рублей).

В условиях роста стоимости новых машин продолжает незначительно расти средний размер одного автокредита. По итогам июня в Сибири в структуре выдач ВТБ показатель составил 1,14 млн рублей, увеличившись на 5% к показателю мая.

– Новосибирская область традиционно входит в топ-регионов Сибири по показателям розничного кредитования банка ВТБ. По итогам шести месяцев мы наблюдаем растущий спрос на автокредитование среди жителей региона. За первое полугодие банк ВТБ предоставил порядка 780 млн рублей на приобретение автомобилей, что более чем вчетверо превышает показатели шести месяцев прошлого года. Июнь стал самым активным месяцем по темпам продаж, жители Новосибирской области оформили автокредиты на сумму более 250 млн рублей. По-прежнему стимулирующими факторами спроса выступают госпрограммы развития отечественного автопрома, а также растущие поставки китайских брендов, – прокомментировал управляющий ВТБ по Новосибирской области Сергей Никулин.

С точки зрения марок наибольшей популярностью у покупателей новых машин пользуются автомобили Lada – c ними в январе-июне ВТБ проводил около четверти кредитных сделок. Далее в списке следуют Kia с долей в выдачах 8,8%, Omoda – 7,6%, Hyundai – 7,1 %. Замыкает топ-5 Changan, впервые вошедший в список лидеров ( около 4% сделок).