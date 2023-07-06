Прокуратура проверит продажу просроченного пюре для грудничка маме из Новосибирска. Фото: предоставлено мамой ребенка.

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после того, как молодой матери из Новосибирска продали просроченное детское питание. Женщина заказала пюре через службу доставки одного из розничных магазинов. На упаковке было указано, что срок годности пюре истек 8 июня.

– Прокуратура Кировского района проводит проверку по публикации «Комсомольская правда – Новосибирск» о продаже просроченного детского питания грудному ребенку. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее молодая мама рассказывала КП-Новосибирск, что обращалась в службу поддержки магазина. Однако результата это не принесло.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber