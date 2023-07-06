В Новосибирске каменщик погиб на стройке, упав с высоты 12 этажа. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске на стройке в Центральном районе города погиб рабочий – каменщик. По факту трагедии, которая произошла 1 июня 2023 года, в Железнодорожном межрайонном следственном управлении СК РФ по НСО возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, по части 2 статьи 216 УК РФ.

– Следствие установило, что подозреваемый, являясь производителем работ в коммерческой организации, не обеспечил безопасные условия труда работника при строительстве многоквартирного дома в Центральном районе города Новосибирска, а именно допустил к работе каменщика не имеющего допуска для работы на высоте и страховочного снаряжения, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Каменщик при проведении работ подошел к краю строительной площадки, у нее не было ограждения. В результате чего рабочий упал с высоты 12 этажа и погиб на месте от полученных травм.

Следователи допрашивают свидетелей ЧП. Также назначили экспертизы. Выполняется комплекс мер, направленный на установление всех обстоятельств ЧП.

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