В Новосибирске водитель вышел из авто, чтобы проводить через дорогу утиное семейство

В Новосибирске водитель сопроводил утиное семейство, которое переходило дорогу. Фото: стоп-кадр из видео «Новосибирск с огоньком»
В Новосибирске водитель сопроводил утиное семейство, которое переходило дорогу. Мужчина вышел из своего авто и проследил, чтобы маму-утку и ее малышей никто не сбил.
Умилительное видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». По словам автора публикации, все произошло у станции метро Заельцовская.
На записи видно, что утята вместе с мамой не спеша пересекают проезжую часть. Позади идет мужчина, который пытается подгонять бесстрашное семейство.
В итоге птицы благополучно добрались до тротуара.
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