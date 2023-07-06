В Новосибирске подросток на мопеде разбился во дворе на Первомайке. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Первомайском районе Новосибирска пострадал подросток на мопеде. Авария произошла вечером 5 июля во дворе дома на улице Ученической.

– Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения без прав управлял мопедом, двигался по двору дома 1а улицы Ученическая, со стороны дома 5, в сторону улицы Твардовского. В пути следования у дома 1а по улице Ученической не справился с управлением и опрокинулся, – сообщает ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадал водитель мопеда. Мальчика госпитализировали с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

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