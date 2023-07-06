Не хотел спускаться: в Новосибирске мужчина залез на рекламный щит

Мужчина залез на рекламный щит и не захотел спускаться. Фото: Спасатели МАСС
В Центральном районе Новосибирска случилась забавная ситуация. Мужчина залез на рекламный щит и не захотел спускаться. Инцидент произошел ночью в четверг, 6 июля.
Сибиряк забрался на билборд, расположенный на Октябрьской магистрали. На место пришлось вызывать спасателей.
− Мужчина эвакуирован на землю. Передан сотрудникам полиции, − рассказали в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города.
Не исключено, что сибиряк находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее КП-Новосибирск рассказала о неадекватном мужчине, который встал посреди дороги и перекрыл проезд для авто.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер