Не хотел спускаться: в Новосибирске мужчина залез на рекламный щит

Мужчина залез на рекламный щит и не захотел спускаться. Фото: Спасатели МАСС

В Центральном районе Новосибирска случилась забавная ситуация. Мужчина залез на рекламный щит и не захотел спускаться. Инцидент произошел ночью в четверг, 6 июля.

Сибиряк забрался на билборд, расположенный на Октябрьской магистрали. На место пришлось вызывать спасателей.

− Мужчина эвакуирован на землю. Передан сотрудникам полиции, − рассказали в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города.

Не исключено, что сибиряк находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее КП-Новосибирск рассказала о неадекватном мужчине, который встал посреди дороги и перекрыл проезд для авто.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber