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НовостиОбщество6 июля 2023 2:06

Новосибирская фирма завысила стоимость строительства ЖД объектов на 98,5 млн рублей

Руководителю организации внесли представление
Анастасия ХРОМЫХ
Фирма искусственно завысила стоимость строительства ЖД объектов.

Фирма искусственно завысила стоимость строительства ЖД объектов.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирская транспортная прокуратура пресекла факты искусственного завышения стоимости строительства ЖД объектов. Речь идет о сумме в 98,5 миллиона рублей.

Манипуляции проводили филиалы компании АО «Росжелдорпроект» и ее субподрядные организации.

− Установлено, что при разработке проектно-сметной документации <> в сметную стоимость необоснованно включены затраты на вывоз и размещение на полигоне отходов изымаемого щебеночного балласта, пригодного для повторного использования, − говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства внесли представление руководителю компании. После этого в документацию внесли корректировки и исключили необоснованные затраты.

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