Новосибирская фирма завысила стоимость строительства ЖД объектов на 98,5 млн рублей

Фирма искусственно завысила стоимость строительства ЖД объектов.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Новосибирская транспортная прокуратура пресекла факты искусственного завышения стоимости строительства ЖД объектов. Речь идет о сумме в 98,5 миллиона рублей.
Манипуляции проводили филиалы компании АО «Росжелдорпроект» и ее субподрядные организации.
− Установлено, что при разработке проектно-сметной документации <> в сметную стоимость необоснованно включены затраты на вывоз и размещение на полигоне отходов изымаемого щебеночного балласта, пригодного для повторного использования, − говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Сотрудники ведомства внесли представление руководителю компании. После этого в документацию внесли корректировки и исключили необоснованные затраты.
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