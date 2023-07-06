Новосибирская фирма завысила стоимость строительства ЖД объектов на 98,5 млн рублей

Фирма искусственно завысила стоимость строительства ЖД объектов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирская транспортная прокуратура пресекла факты искусственного завышения стоимости строительства ЖД объектов. Речь идет о сумме в 98,5 миллиона рублей.

Манипуляции проводили филиалы компании АО «Росжелдорпроект» и ее субподрядные организации.

− Установлено, что при разработке проектно-сметной документации <> в сметную стоимость необоснованно включены затраты на вывоз и размещение на полигоне отходов изымаемого щебеночного балласта, пригодного для повторного использования, − говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства внесли представление руководителю компании. После этого в документацию внесли корректировки и исключили необоснованные затраты.

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