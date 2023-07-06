«Бой с тенью»: в Новосибирске неадекватный мужчина встал посреди дороги и перекрыл проезд

На улице Котовского в Новосибирске заметили неадекватного мужчину. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54 Black»

На улице Котовского в Новосибирске заметили неадекватного мужчину. Он встал посреди дороги, перекрыв проезд для авто, и начал выполнять странные движения.

Запись появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На ней видно, что сибиряк в черной футболке и спортивных штанах остановился на «зебре». Он принял позу «ноги на ширине плеч», а потом начал приседать и одновременно кричать что-то несвязное. Мужчине сигналили, однако он не реагировал.

Очевидцы предположили, что мужчина находится под действием запрещенных веществ. Увиденное рассмешило интернет-пользователей.

− Бой с тенью, − пошутили местные жители.

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