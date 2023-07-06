Избитый до полусмерти под Новосибирском подросток впервые высказался о нападении

15-летний подросток, которого жестоко избили сверстники в селе Плотниково под Новосибирском, впервые высказался о нападении. Фото: СУ СК РФ по НСО / соцсети
15-летний подросток, которого жестоко избили сверстники в селе Плотниково под Новосибирском, впервые высказался о произошедшем. В разговоре с КП-Новосибирск школьник назвал настоящую причину нападения.
− Все из-за денег. Один из них денег должен был, − рассказал КП-Новосибирск потерпевший.
Пару дней назад школьник вышел из комы. Состояние подростка стабилизировалось. Однако все лицо и тело у него в жутких шрамах.
Подросток пришел в себя. Фото: скриншот из группы «АСТ-54»
Напомним, шокирующая своей жестокостью история произошла 29 июня. Подростку назначили встречу двое сверстников. Между ними произошел конфликт, в какой-то момент школьника начали избивать. Ему нанесли более 70 ударов ножом, сломали руки и пальцы. Брошенного в кустах еле живого подростка нашел случайный прохожий. Позже юных садистов арестовали.
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