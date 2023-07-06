Жара до +30: синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске 6 июля

В Новосибирске сохранится жаркая погода практически без осадков.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 6 июля, в Новосибирске сохранится жаркая погода. По данным Западно-Сибирского УГМС, воздух в городе прогреется до +30 градусов.
В первой половине дня обещают +22…+24 градуса. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до девяти метров в секунду. В этот период осадки не ожидаются.
После обеда столбик термометра достигнет отметки +28 и еще поползет вверх.
− Переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь, − говорится в прогнозе Гидрометцентра.
Ранее КП-Новосибирск опубликовала прогноз на весь июль.
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