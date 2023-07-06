В Новосибирской области больше 77 тысяч детей отдохнули в летних лагерях в июне

В Новосибирской области за июнь 2023 в летних лагерях отдохнули больше 77 тысяч детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области за июнь 2023 в летних лагерях отдохнули больше 77 тысяч детей. В областном правительстве рассказали, что в июне в регионе отработали 996 организаций из 1009, которые должны были работать все лето.

— В июле продолжат работу 62 загородных лагеря и лагеря с дневным пребыванием при образовательных организациях в муниципальных образованиях и городских округах, — пояснил замгубернатора Сергей Нелюбов. — На протяжении всей летней оздоровительной кампании, основными вопросами остаются вопросы безопасности детей. Все нарушения должны быть исключены, а все ответственные ведомства должны работать над тем, чтобы предотвращать нештатные ситуации.

По сравнению с июлем прошлого года, в регионе также выросло количество профильных смен — в этом году в них смогли принять участие еще 500 детей.

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