Треть новосибирских супругов ругаются из-за отказа носить обручальное кольцо

Треть супругов из Новосибирска ссорятся из-за отказа второй половинки носить обручальное кольцо. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Треть супругов из Новосибирска ссорятся из-за отказа второй половинки носить обручальное кольцо. К такому выводу пришли аналитики после опроса. Треть сибиряков, находящихся в браке, носят кольцо регулярно, еще 32% носят его редко, а 29% — надевают только в особых случаях. Каждый десятый новосибирец принципиально не носит кольцо совсем.

Как сообщают аналитики бренда sokolov, 42% новосибирцев, которые не носят кольцо никогда принимают такое решение, потому что не видят в этом необходимости. 19% отказываются от украшения в связи с тем, что со временем оно становится не по размеру. Еще 15% просто уверены, что носить кольцо не обязательно. Каждый десятый утверждает, что перестали носить кольцо, когда оно им разонравилось. 3% сибиряков не носят кольцо из-за страха его потерять, столько же отказываются носить украшение ежедневно из-за его большой стоимости.

62% новосибирцев считают, что носить кольцо или нет — каждый должен решать сам. Но для половины опрошенных важно, чтобы их партнер носил украшение. А 30% опрошенных признались, что вопрос о ношении обручального кольца становится причиной ссор в отношениях.

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