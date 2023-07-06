Мэр Новосибирска потребовал ускорить реконструкцию Первомайского сквера

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал ускорить реконструкцию Первомайского сквера. Фото: Мэрия Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал ускорить реконструкцию Первомайского сквера. Сейчас в парке завершились пока только подготовительные работы. Однако, пока позволяет погоды, необходимо развивать рабочий процесс быстрее.
Завершить реконструкцию планируют до ноября 2023 года. Фото: Мэрия Новосибирска
— Подготовительные работы по демонтажу старой плитки закончены, завезена новая. Предстоит полностью обновить тротуары и освещение парка, реконструировать фонтан «Мишка», установить системы видеофиксации, провести дополнительное озеленение, — сообщает Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.
В процессе реконструкции сквера вскрываются проблемы, которые тормозят процесс. Одна из них — наличие нестационарных объектов, мешающих работам. Однако, как отметил градоначальник, уже имеется разрешение на их снос.
В парке уже идут подготовительные работы. Фото: Мэрия Новосибирска
Сложным моментом остается и вопрос обустройства пешеходного перехода через улицу Горького к Театру Афанасьева.
Напомним, Первомайский сквер закрыли на реконструкцию до ноября 2023 года. Конечным результатом должно стать обустройство двух центральных площадок, отремонтированные дорожки, новые фонари и скамейки. Изменения коснутся также скульптур: их демонтируют и перевезут в сад Дзержинского. Нетронутыми останутся только «2000-летие Рождества Христова» и мемориальная доска «Герои Советского Союза Центрального района города Новосибирска».
В сквере планируется заменить тротуарную плитку. Фото: Мэрия Новосибирска
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