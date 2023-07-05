Налог в размере 0.00 рублей: новосибирскую пенсионерку оштрафовали за несуществующий долг

Пенсионерка не знает, как ей оплатить долг в 0 рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Педагог на пенсии из Новосибирска почти год ведет ожесточенную борьбу с судебными приставами. Сначала Елене Трошиной насчитали взыскание за неуплату долга в 0.00 рублей, а потом нашли у нее счет в гульденах – валюта распространена на двух островах Карибского моря.

– Осенью 2022 года сибирячка впервые зашла в свой личный кабинет на госуслугах и обнаружила, что в 2020 году ее осудили. Причем без уведомления и личного участия, – сообщает Сибкрай.ru.

Эта история началась, когда женщина переехала из Заельцовского района в Центральный. Во время оформления сделки в течении шести дней в собственности пенсионерки находились сразу две квартиры. За этой ей насчитали 1,5 тысячи налога и около 500 рублей пени. После рассмотрения дела в суде, где женщина не присутствовала, потому что ничего не знала о нем, ей добавили еще 200 рублей госпошлины. Потом налог пересчитали: он стал равен 46 рублям, плюс 2 рубля пени и 200 рублей госпошлина.

– Я оплатила эти деньги, но потом с ужасом обнаружила, что судебный пристав не прекратила производство: я должна была выплатить 0.00 рублей! И если не выплачу, то с меня сдернут еще 1000 – о чем известили в заказном письме, отправленном по адресу, где я не проживаю уже более пяти лет, – рассказала журналистам пенсионерка.

Дальше – больше: судебный пристав стала искать счета, с которых можно было бы взыскать эту сумму и нашла… в нидерландских антильских гульденах. Эта валюта в Нидерландских Антильских островах была упразднена, но осталась в Карибском море на островах – Кюрасао и Синт-Мартене.

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