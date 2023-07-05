«Пролетел пять метров»: в Новосибирске иномарка сбила парня на электросамокате

В Новосибирске иномарка сбила парня на электросамокате. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске иномарка сбила парня на электросамокате. ДТП случилось вечером в среду, 5 июля, на перекрестке около остановки «Телецентр» в Ленинском районе.

— Случилось все примерно в десять часов вечера. Я ждала автобус, парень на самокате переезжал через дорогу — по пешеходному переходу, на зеленый свет. Но до тротуара немного не доехал — скосил в сторону. И тут из-за поворота выехала машина, серая иномарка, я услышала звук удара, обернулась на него — парень пролетел почти пять метров по дороге, — рассказала КП-Новосибирск очевидец событий Рада. — Я и еще одна девушка к нему подбежали, он был в сознании, но явно у него перелом ноги, причем со смещением, и травма головы. Поначалу он даже что-то говорил, наверное, от шока, а потом ему стало становиться хуже.

Женщины вызвали на место скорую помощь и сотрудников ДПС. Из иномарки, по словам Рады, в этот момент вышли около пяти человек.

— Из машины вышло человек пять, они все не очень хорошо разговаривали по-русски. Вели себя не агрессивно, но и не очень доброжелательно. Мы их заставили дождаться с нами скорую и полицию, полиция очень быстро приехали, — пояснила КП-Новосибирск Рада. — На том перекрестке даже камер нет, там часто нарушают правила. Сейчас нужно найти кого-то, кто мог проезжать мимо и записать все на видеорегистратор.

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