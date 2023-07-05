Выпускникам журфака НГУ выдали дипломы с ошибкой

Дипломы студентам уже исправляют. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский госуниверситет перепечатывает около 40 испорченных дипломов. Как сообщает Сибкрай.ru, выпускникам журфака выдали корочки с ошибкой.

– Действительно, при печати дипломов выпускников направления «Журналистика» гуманитарного института НГУ произошел технический сбой, который привел к удалению регистрационного номера в шаблоне печати. Учебно-методический отдел в курсе данной ситуации, – подтвердили информацию в вузе, а также заверили, что в данный момент технические неполадки устранены. Специалисты деканата находятся на связи с выпускниками и занимаются перепечаткой дипломов с ошибкой.

– В самое ближайшее время выпускники получат на руки дипломы с регистрационным номером, – подчеркнули в НГУ.

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