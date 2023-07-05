В Новосибирске директор строительной компании вернул бюджетной организации 58 миллионов рублей

Должник вернул деньги за несколько дней. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске директор строительной компании вернул крупный долг бюджетной организации. Как сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области, фирма, которая занималась строительством промышленных и жилых объектов, задолжала почти 60 миллионов рублей.

— В установленный для добровольного исполнения срок требование исполнительного документа исполнено не было. Тогда мы арестовали имущество организации и вынесли постановление о взыскании денежных средств, находящихся в банке и иных кредитных организациях, — сообщила судебный пристав-исполнитель Ирина Моргачёва.

Кроме того, директора компании предупредили об уголовной ответственности за уклонение от исполнения судебного решения. Принятые меры возымели действие: организация-должник напрямую оплатила взыскателю 44 миллиона рублей. А спустя несколько дней еще 14 миллионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор строительной компании ответит в суде за обман новосибирских дольщиков на 450 млн

Пострадавшими признали 175 человек и организаций (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber