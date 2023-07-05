К выходным Новосибирск накроет холодный атмосферный фронт из Тюменской области

В День Ивана Купалова могут быть дожди и грозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

К концу недели Новосибирск и область накроет холодной фронт, пришедший из Тюменской области. Ненадолго будет прохладнее, но жара быстро вернется. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

Так, всего на пару градусов температура опустится 9, 10 и 11 июля. В День Ивана Купалы и после него возможны дожди и грозы.

Так, 8 июля специалисты УГМС прогнозируют температуру в 26-28 градусов — по-прежнему будет жарко. При этом уже 1 июля — сообщает сервис Гисметео — днем в Новосибирске будет +31 градус.

Однако, если верить сервису Яндекс.Погода, 9 июля будет облачно и прохладнее — температура в регионе может опуститься до 23 градусов тепла.

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