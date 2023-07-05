В Новосибирске со дна шлюзового канала достали тело мужчины.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске со дна шлюзового канала достали тело мужчины. Произошло все вечером в среду, 5 июля, около десяти часов вечера. На место выезжали спасатели МАСС и правоохранители.
— На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.
В полиции также сообщили, что, по предварительной информации, криминального характера в случившемся нет. Вероятнее всего, это был несчастный случай.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер