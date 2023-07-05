В Новосибирске со дна шлюзового канала достали тело мужчины. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске со дна шлюзового канала достали тело мужчины. Произошло все вечером в среду, 5 июля, около десяти часов вечера. На место выезжали спасатели МАСС и правоохранители.

— На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.

В полиции также сообщили, что, по предварительной информации, криминального характера в случившемся нет. Вероятнее всего, это был несчастный случай.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber