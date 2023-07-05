Крупная новосибирская клиника «1+1» может снова начать работу

Клиника может начать работать с конца недели. Фото: источник КП-Новосибирск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 5 июля, Новосибирский арбитражный суд постановил отсрочить действия по исполнительному производству в клинике «1+1». Об этом КП-Новосибирск сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Действия по исполнительному производству отсрочили до 30 октября. Завтра выйдет определение, по которому сотрудники ведомства будут «исполнять» уже в другую сторону, — пояснил он.

Сейчас сама клиника, все помещения и кабинеты опечатаны. Возможно, медцентр возобновит работу к концу недели.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как приставы в масках выносили недавно прооперированных пациентов из клиники «1+1». С насилием от вооруженных сотрудников столкнулся и охранник.

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