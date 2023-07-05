Областной минздрав проверит новосибирскую больницу, где умер 15-летний подросток

Минздрав области организовал внутреннюю проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После гибели 15-летнего жителя Новосибирска в инфекционной больнице в областном минздраве инициировали проверку. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

– На основании запроса Росздравнадзора в министерство здравоохранения Новосибирской области по поводу публикации СМИ о смерти несовершеннолетнего пациента в одной из больниц Новосибирска, минздрав региона инициировал ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, – говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в конце июня. Семиклассник из Новосибирска скончался в одной из больниц Заельцовского района.

Новосибирская прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по данному факту. Расследование курирует лично глава СК России Александр Бастрыкин.

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