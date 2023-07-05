Новосибирцы и местные предприятия задолжали за горячую воду и тепло 1,8 миллиарда рублей

В СГК рассказали о долгах компаний и горожан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новосибирска и местные управляющие компании должны СГК 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале компании в среду, 5 июля.

Из круглой суммы 225 миллионов долга приходится на жилищные организации.

— В топе УК и ТСЖ: «Плющихинский», «СибДом», «Жилсервис», «Новый город» и «Альянс». Эти организации обслуживают 113 домов Новосибирска, — пояснили в пресс-службе СГК.

При этом в организации отметили и компании, добросовестно оплачивающие коммунальные услуги. В их числе ТСЖ и ЖК: «Кирова, 108», «Сибсельмашевец-5», «Орджоникидзе-30», «КРИСТАЛЛ», «Южный-3».

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