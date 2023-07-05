Новосибирец, устроивший резню в шиномонтажке, не смог выйти из колонии по апелляции

Приговор оставили без изменения.
Фото: Мария НОВИКОВА
Новосибирской областной суд оставил без изменения приговор по делу о покушении на убийство. В июле прошлого года пьяный горожанин нанес 12 ударов ножом работнику шиномонтажа.
Судья отказался удовлетворять апелляцию рецидивиста: «судебный акт оставлен без изменения» — следует из материалов дела.
— Утром 30 июля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился к работнику шиномонтажной станции по улице Танкистов Ленинского района города Новосибирска с просьбой разменять денежные купюры, на что получил отказ, — поясняли ранее журналисту КП-Новосибирск в областном управлении СКР.
Тогда Ленинский районный суд приговорил новосибирца к 10 годам колонии строгого режима. Акт в силе.
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