Новосибирец, устроивший резню в шиномонтажке, не смог выйти из колонии по апелляции

Приговор оставили без изменения. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирской областной суд оставил без изменения приговор по делу о покушении на убийство. В июле прошлого года пьяный горожанин нанес 12 ударов ножом работнику шиномонтажа.

Судья отказался удовлетворять апелляцию рецидивиста: «судебный акт оставлен без изменения» — следует из материалов дела.

— Утром 30 июля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился к работнику шиномонтажной станции по улице Танкистов Ленинского района города Новосибирска с просьбой разменять денежные купюры, на что получил отказ, — поясняли ранее журналисту КП-Новосибирск в областном управлении СКР.

Тогда Ленинский районный суд приговорил новосибирца к 10 годам колонии строгого режима. Акт в силе.

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