Из-за ложного минирования в омском аэропорту задержали самолет до Новосибирска

Четыре самолета вылетели в пункты назначения с задержкой.
Фото: Александр ГЛУЗ
В омском аэропорту имени Карбышева задержали вылеты нескольких самолетов. Как стало известно, причиной тому стал анонимный звонок о минировании здания.
– В 7.25 поступил звонок, а спустя 20 минут всех сотрудников, посетителей и пассажиров вывели на улицу, – сообщил КП-Новосибирск источник. – В аэропорту приняли все необходимые меры в соответствии с требованиями авиационной безопасности, а также известили все оперативные службы. В 9.25 приехали кинологи. Они проверили здание и выяснили, что сообщение было ложным.
Из-за случившегося четыре самолета вылетели в пункты назначения позднее. Среди них был и авиакомпании «Сибирь» с 79 пассажирами, которые летели в Новосибирск. В итоге самолет отправился в путь в 11.47, вместо заявленных по расписанию 10.25.
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