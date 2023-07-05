Новосибирский музыкант поздравил Илона Маска с юбилеем в 19 тысяч дней и посвятил ему песню

Новосибирский музыкант посвятил песню необычному юбилею Илона Маска. Фото: Андрей Трухин.

Новосибирский музыкант Андрей Трухин явил горожанам очередной плод творчества — песню, посвященную Илону Маску. Точнее, его юбилею в 19 тысяч дней, которые прожил бизнесмен и ученый.

— Илон Маск, поздравляю тебя с юбилеем в 19 000 дней! Послушай «Марсианскую рапсодию для Илона Маска», — написал музыкант на своей странице в соцсетях.

В ролик с песней, опубликованный на популярном видеохостинге, автор заботливо добавил текст с переводом. «Чтобы Илон, когда впервые услышит, мог понять хотя бы примерный смысл» — пояснил КП-Новосибирск Андрей.

Там же, на своей странице, он выложил видео с обращением к Маску. В нем автор отправил ему послание на «марсианском», русском и межгалактическом языках, попросив назвать будущую столицу Марса его именем — «Андрей Трухин».

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