Прямые авиарейсы из Новосибирска в Кызыл откроют с 11 июля

Самолеты из Новосибирска в Тыву начнут летать с 11 июля. Фото: Александр ГЛУЗ

Авиакомпания S7 Airlines открывает новое направление. С 11 июля жители Новосибирска смогут улететь без пересадок в столицу Тывы город Кызыл.

– Перелеты будут происходить регулярно – три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на комфортабельных Embraer 170, – уточнили в пресс-службе авиакомпании S7.

Вылетать из Новосибирска самолеты будут в 6.40, а приземляться в Кызыле – в 8.20 (рейс S7 5381). Обратный рейс – S7 5382 – вылетает из Кызыла в 9.20 и прилетает в Толмачево в 11.00. Время в пути составит 1 час 40 минут. Стоимость билета эконом-класса на одного взрослого стартует от 6,5 тысяч рублей.

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