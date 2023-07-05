В Новосибирске застройщик «Нарымского квартала» мог похитить у фирм почти 5 миллионов рублей

Обвиняемый похитил почти 5 миллионов рублей у фирмы.
Фото: Даниил ОПАРИН
Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит дело застройщика ЖК «Нарымский квартал». Его обвиняют в хищении 4,9 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба органа.
— Выполняя организационные и административные функции в жилищно-строительном кооперативе «НК-22,23» и ООО «НК СтройМастер», обвиняемый злоупотребил служебным положением. Он необоснованно вывел из касс организаций деньги в пользу нескольких юридических лиц под видом заключения договоров займа, — указано в отчете.
Всего подсудимый похитил у собственников кооператива и фирмы не меньше 4,9 миллиона рублей. Этим он нанес ущерб стройке — работы на объекте по улице Дуси Ковальчук, 238 до сих пор не закончили.
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