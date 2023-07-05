В Новосибирске с 5 июля почти 50 улиц останутся без горячей воды

В Новосибирске почти 50 улиц останутся без горячей воды примерно на две недели.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске почти 50 улиц останутся без горячей воды примерно на две недели. Отключение — плановое, связанное с испытаниями теплосетей СГК.
— Гидравлические испытания теплосетей будут проводиться с 5 июля в правобережной части Новосибирска — на теплосетях ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, — сообщили в Сибирской генерирующей компании.
Ранее КП-Новосибирск публиковала полный список улиц, попадающих под отключения. Без горячей воды останутся Центральный, Октябрьский и Заельцовский район. Жителям Центрального и Октябрьского района обещают вернуть воду до 14 июля, а жителям Заельцовского района.
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