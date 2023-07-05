В Новосибирске 12-летний водитель скутера врезался в иномарку — ребенка увезли в больницу

Мальчика 12 лет увезли в больницу. Фото: городская Госавтоинспекция.

Вечером 5 июля в Первомайском районе Новосибирска 12-летний водитель скутера врезался в иномарку — мальчика увезла скорая. О ДТП сообщает городская Госавтоинспекция.

— Встречной иномаркой — «Шевроле Ланос» — управлял 49-летний новосибирец. Столкновение случилось у дома, 35 по улице Лениногорской. С различными травмами 12-летнего водителя скутера «Сагита» увезли в больницу, — пояснили в ведомстве.

На месте трудятся сотрудники ДПС — наряд выясняет все обстоятельства аварии.

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