В Новосибирске 12-летний водитель скутера врезался в иномарку — ребенка увезли в больницу

Мальчика 12 лет увезли в больницу. Фото: городская Госавтоинспекция.
Вечером 5 июля в Первомайском районе Новосибирска 12-летний водитель скутера врезался в иномарку — мальчика увезла скорая. О ДТП сообщает городская Госавтоинспекция.
— Встречной иномаркой — «Шевроле Ланос» — управлял 49-летний новосибирец. Столкновение случилось у дома, 35 по улице Лениногорской. С различными травмами 12-летнего водителя скутера «Сагита» увезли в больницу, — пояснили в ведомстве.
На месте трудятся сотрудники ДПС — наряд выясняет все обстоятельства аварии.
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