Под Новосибирском не смогли продать на торгах землю завода-банкрота

Под Новосибирском участок обанкротившегося НПЗ «Барабинский» не смогли продать на торгах Фото: Евгения ГУСЕВА

Под Новосибирском участок обанкротившегося НПЗ «Барабинский» не смогли продать на торгах. О несостоявшемся аукционе сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукцион не поступило ни одной заявки. Стартовая цена лота составила 364, 47 миллионов рублей. Площадь объекта — 186 гектаров. Находится он в 7, 5 километрах от села Нагорное в Куйбышевском районе.

Банкротом завод был признан в 2022 году из-за долга в 13 миллионов рублей. Завод на участке так и не построили.

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