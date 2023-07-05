Новосибирский губернатор поощрит 70 крепких супружеских пар в честь Дня семьи, любви и верности

Самые крепкие пары НСО наградят. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новосибирске ко Дню семьи, любви и верности наградят самые крепкие супружеские пары. Губернатор региона Андрей Травников лично вручит 10 медалей некоторым из них. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления семейной политики минтруда региона Наталья Кузьмина.

— С 2009 года в области ежегодно чествуют супружеские пары, которые в браке дольше 25 лет и за это время добились успехов в семейном благополучии и воспитании детей. В этом году наградят 70 семей, — пояснила политик.

Как добавил начальник управления соцвыплат минтруда региона Дмитрий Радич, сейчас в НСО получают выплат больше 100 тысяч семей с детьми. Еще 120 тысяч семей получают пособия по линии Соцфонда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber