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НовостиОбщество5 июля 2023 11:27

Новосибирский губернатор поощрит 70 крепких супружеских пар в честь Дня семьи, любви и верности

Благополучные семьи получат почетные общественные медали за хорошее воспитание детей
Данила ШУЛЯК
Самые крепкие пары НСО наградят.

Самые крепкие пары НСО наградят.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новосибирске ко Дню семьи, любви и верности наградят самые крепкие супружеские пары. Губернатор региона Андрей Травников лично вручит 10 медалей некоторым из них. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления семейной политики минтруда региона Наталья Кузьмина.

— С 2009 года в области ежегодно чествуют супружеские пары, которые в браке дольше 25 лет и за это время добились успехов в семейном благополучии и воспитании детей. В этом году наградят 70 семей, — пояснила политик.

Как добавил начальник управления соцвыплат минтруда региона Дмитрий Радич, сейчас в НСО получают выплат больше 100 тысяч семей с детьми. Еще 120 тысяч семей получают пособия по линии Соцфонда.

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