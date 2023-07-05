Новосибирские волонтеры объявили поиски 70-летней женщины в розовых кроссовках

Сибирячка ушла из дома 4 июля. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирске объявлены поиски 70-летней жительницы Ленинского района. Ориентировка с приметами была опубликована в паблике ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» ВКонтакте.
- Клариса Гайфуллиевна Рогальская (Хабибулина) ушла из дома 4 июля. И до сих пор не выходила на связь с родными. Нуждается в медицинской помощи, - сообщили волонтеры. - Может находиться в любом районе города.
Приметы женщины: рост 153 см, худощавая, волосы короткие, окрашены в баклажановый цвет, глаза серо-зеленые. В тот день предположительно была одета в ветровку кораллового цвета, серое платье и светло-розовые кроссовки.
Все, кто располагает информацией о пропавшей сибирячке, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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