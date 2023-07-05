В Новосибирске около 500 домов остались без электричества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске около 500 домов остались без электричества днем в среду, 5 июля. Об этом сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск».

Причина отключения — коммунальные аварии и плановые ремонтные работы. Без света остались 169 домов в Первомайском районе, 92 дома в Советском, 91 дом в Октябрьском, 68 в Ленинском и 51 в Заельцовском. На некоторых улицах из-за отключения не работают светофоры.

Большинству домов электричество вернули к пяти часам вечера. Сейчас без света остается 51 дом на улицах Адмиральская, Историческая, Суворова, Бородинская, Гвардейская и Георгиевская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber