По нацпроекту в благоустроенном экопарке в Оби воздвигнут девятиметровую стелу по нацпроекту. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ведут активные работы по благоустройству. Ход реализации проекта рассмотрели в региональном правительстве 5 июля.

Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» провел заместитель Губернатора Сергей Сёмка.

– Всего в Новосибирской области в этом году будет благоустроено 185 объектов: 115 дворовых территорий и 70 общественных пространств. Работы ведутся на 113 объектах, а на 28 уже завершены. Важно, чтобы все предусмотренные средства были вовремя доведены до муниципалитетов и на каждом объекте были завершены в срок, – сказал замгубернатора.

«Благоустройство общественной территории Экопарк «Обской» в г. Оби – это один из проектов, который активно реализуют в Новосибирской области. Известно, что он стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды.

– В рамках проекта будут созданы многоуровневый амфитеатр, игровые площадки для детей, универсальное спортивное поле, велодорожки, места для отдыха с выходом на воду. Украшением парка станет 9-метровая стела с мультимедийными панелями, где будет транслироваться различный контент: от выставок детских рисунок до композиций, посвященных всероссийским и общегородским мероприятиям. Планируется, что Экопарк «Обской» будет сдан уже в 2023 году, – уточнили в правительстве.

На заседании комиссии добавили, что на объектах, благоустраиваемых по национальном проекту, проведут выездные проверки качества и сроков. График проверок уже сформировали в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

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