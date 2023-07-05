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НовостиОбщество5 июля 2023 10:34

Новосибирцы жалуются на пробки из-за новой схемы движения на площади Энергетиков

Теперь повернуть на улицу Станционную не так просто
Данила ШУЛЯК
Теперь проезд через площадь Труда стал дольше.

Теперь проезд через площадь Труда стал дольше.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 июля изменилась схема движения в районе улицы Станционной — теперь новосибирские автомобилисты жалуются на заторы. Вечером 5 июля на 2GIS можно было увидеть длинную пробку от кольца.

— 1 июля 2023 года движение транспортных средств с площади Энергетиков на улицу Станционная осуществляется посредством разворота под автодорожным путепроводом в сторону Димитровского моста, — сообщали ранее в муниципалитете.

После таких изменений у автомобилистов возникли проблемы с поворотом на Станционную. Недовольные новосибирцы оставляют комментарии в сервисе:

— Теперь вы поняли, в чем проблема многолетних пробок? Поворот на «Станционку» жить мешал!

— Поверьте, я сам устал!

— Сделайте заезд на Станционную без светофора...

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