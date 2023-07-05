Новосибирцы жалуются на пробки из-за новой схемы движения на площади Энергетиков

Теперь проезд через площадь Труда стал дольше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 июля изменилась схема движения в районе улицы Станционной — теперь новосибирские автомобилисты жалуются на заторы. Вечером 5 июля на 2GIS можно было увидеть длинную пробку от кольца.

— 1 июля 2023 года движение транспортных средств с площади Энергетиков на улицу Станционная осуществляется посредством разворота под автодорожным путепроводом в сторону Димитровского моста, — сообщали ранее в муниципалитете.

После таких изменений у автомобилистов возникли проблемы с поворотом на Станционную. Недовольные новосибирцы оставляют комментарии в сервисе:

— Теперь вы поняли, в чем проблема многолетних пробок? Поворот на «Станционку» жить мешал!

— Поверьте, я сам устал!

— Сделайте заезд на Станционную без светофора...

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber