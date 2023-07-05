Новосибирцы жалуются на пробки из-за новой схемы движения на площади Энергетиков

Теперь проезд через площадь Труда стал дольше.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 1 июля изменилась схема движения в районе улицы Станционной — теперь новосибирские автомобилисты жалуются на заторы. Вечером 5 июля на 2GIS можно было увидеть длинную пробку от кольца.
— 1 июля 2023 года движение транспортных средств с площади Энергетиков на улицу Станционная осуществляется посредством разворота под автодорожным путепроводом в сторону Димитровского моста, — сообщали ранее в муниципалитете.
После таких изменений у автомобилистов возникли проблемы с поворотом на Станционную. Недовольные новосибирцы оставляют комментарии в сервисе:
— Теперь вы поняли, в чем проблема многолетних пробок? Поворот на «Станционку» жить мешал!
— Поверьте, я сам устал!
— Сделайте заезд на Станционную без светофора...
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