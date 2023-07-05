В Новосибирской области наркокурьеры спрятали в лесу 8 килограмм «синтетики»

В Новосибирской области задержали трех наркокурьеров, продававших наркотики через интернет-магазин. Фото: УФСБ по НСО

В Новосибирской области задержали трех наркокурьеров, продававших наркотики через интернет-магазин. У них изъяли 8 килограмм «синтетики», которые они прятали в лесу.

— В ноябре 2021 года при изъятии из тайника в лесном массиве свыше 6 килограмм синтетического наркотического средства задержан безработный 26-летний новосибирец. Он пытался сбежать на машине, но был остановлен оперативными сотрудниками УФСБ, — рассказали в Управлении ФСБ по Новосибирской области. — В апреле 2022 года также при изъятии из лесного схрона — 2 килограмм «синтетики» задержаны оптовые курьеры другого интернет-магазина — безработный 34-летний новосибирец и 26-летняя иностранная гражданка.

Общая стоимость изъятых 8 килограмм наркотиков — 20 миллионов рублей. Против наркокурьеров возбудили уголовные дела по статье 228. 1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ».

В июне 2023 суд приговорил 34-летнего новосибирца к 8, 6 годам колонии строгого режима, 26-летнюю девушку — к 7 годам колонии строгого режима, а 26-летнего парня — к 8 годам колонии строгогорежима.

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