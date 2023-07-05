Новосибирцы сфотографировали ребенка, играющего у открытого окна на 9 этаже

Неясно, увели ребенка от окна или все еще нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 5 июля новосибирцы заметили ребенка, играющего на подоконнике у открытого окна — в квартире на 9 этаже. Фото опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black — пост быстро собрал возмущенных горожан.

— На 9 этаже дома по адресу Татьяны Снежиной, 19/3, ребенок гуляет в открытом окне, — сообщил очевидец.

Неясно, что на месте сейчас: спохватились невнимательные родители или нет, убрали ли ребенка от открытого окна.

Малыш на 9 этаже. Фото: скрин из канала.

Тем временем новосибирцы, шокированные происходящим, оставляют комментарии:

— Срочно сообщить спасателям!

— И в опеку, чтобы родителями по голове стукнули!

— Ай, если что, еще родим... Наверное, так родители рассуждают?!

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