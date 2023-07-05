В обновленном экопарке Оби установят девятиметровую стелу

Экопарк "Обской" планируют открыть в этом году. Фото: правительство НСО.

Девятиметровую стелу воздвигнут в городе Обь Новосибирской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

– В городе Оби благоустраивают территорию экопарка «Обской». Данный проект победил во Всероссийском конкурсе по созданию городской среды, – уточнили в пресс-службе администрации НСО.

Планируется, что в экопарке будет многоуровневый амфитеатр, игровые площадки для детей, универсальное спортивное поле, а также велодорожки и места для отдыха с выходом на воду. Достойным украшением станет девятиметровая стела с мультимедийными панелями. На ней будет транслироваться различный контент – от выставок детских рисунок до композиций, посвященных всероссийским и общегородским мероприятиям.

По заверениям городских властей, экопарк «Обской» сдадут в эксплуатацию уже в 2023 году. Больнее конкретные сроки не называются.

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